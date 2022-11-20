Guardian: после распада СССР Латвия потеряла почти треть населения
«За последние три десятилетия, с 1990 года, Латвия потеряла около 30% населения», — заявил Хенли.
Он отметил, что согласно данным ООН, к 2050 году Латвия окажется в числе стран Европы, испытывающих демографические проблемы.
Журналист добавил, что в Болгарии, Литве, Сербии, Латвии и на Украине ожидается сокращение населения более чем на 20%.
Ранее в Латвии к годовщине провозглашения республики властями Гулбенского края снесли памятник одному из основателей Латвийской Республики Николаю Свемпу.