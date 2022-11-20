Узнать больше

Guardian: после распада СССР Латвия потеряла почти треть населения

Короткая ссылка
После распада СССР Латвия лишились почти трети населения, пишет британский обозреватель Джон Хенли в статье для The Guardian.

«За последние три десятилетия, с 1990 года, Латвия потеряла около 30% населения», — заявил Хенли.

Он отметил, что согласно данным ООН, к 2050 году Латвия окажется в числе стран Европы, испытывающих демографические проблемы.

Журналист добавил, что в Болгарии, Литве, Сербии, Латвии и на Украине ожидается сокращение населения более чем на 20%.

Ранее в Латвии к годовщине провозглашения республики властями Гулбенского края снесли памятник одному из основателей Латвийской Республики Николаю Свемпу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить