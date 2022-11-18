Sputnik: в Латвии снесли памятник основателю республики Свемпу
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Уточняется, что монумент находился на северной окраине посёлка Стамериена, на нём было написано: «Отсюда, из Варгальских мельниц, по указанной Николаем Свемпом дороге к северовидземским партизанам зимой 1943—1944 годов отправились Имантс Судмалис и Малдис Скрея».
В списке правительства памятник проходит под номером 44 и обозначен как монумент латышским партизанам Имантсу Судмалису и Малдису Скрее, которые были борцами с нацистами.
«Про такую «мелочь», что монумент в Стамериене посвящён одному из отцов–основателей Латвии Николаю Свемпу, который 104 года назад голосовал за провозглашение республики, в кабмине Латвии даже не знали», — говорится в материале.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Россия выступает с решительным осуждением продолжающегося уничтожения советских мемориалов в Латвии.