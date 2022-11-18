Узнать больше

Sputnik: в Латвии снесли памятник основателю республики Свемпу

Короткая ссылка
В Латвии к годовщине провозглашения республики властями Гулбенского края снесли памятник одному из основателей Латвийской Республики Николаю Свемпу, пишет Sputnik Латвия.
Sputnik: в Латвии снесли памятник основателю республики Свемпу
  • Gettyimages.ru

Уточняется, что монумент находился на северной окраине посёлка Стамериена, на нём было написано: «Отсюда, из Варгальских мельниц, по указанной Николаем Свемпом дороге к северовидземским партизанам зимой 1943—1944 годов отправились Имантс Судмалис и Малдис Скрея».

В списке правительства памятник проходит под номером 44 и обозначен как монумент латышским партизанам Имантсу Судмалису и Малдису Скрее, которые были борцами с нацистами.

«Про такую «мелочь», что монумент в Стамериене посвящён одному из отцов–основателей Латвии Николаю Свемпу, который 104 года назад голосовал за провозглашение республики, в кабмине Латвии даже не знали», — говорится в материале.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Россия выступает с решительным осуждением продолжающегося уничтожения советских мемориалов в Латвии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить