Sputnik: в Латвии снесли памятник основателю республики Свемпу

В Латвии к годовщине провозглашения республики властями Гулбенского края снесли памятник одному из основателей Латвийской Республики Николаю Свемпу, пишет Sputnik Латвия.

Уточняется, что монумент находился на северной окраине посёлка Стамериена, на нём было написано: «Отсюда, из Варгальских мельниц, по указанной Николаем Свемпом дороге к северовидземским партизанам зимой 1943—1944 годов отправились Имантс Судмалис и Малдис Скрея».

В списке правительства памятник проходит под номером 44 и обозначен как монумент латышским партизанам Имантсу Судмалису и Малдису Скрее, которые были борцами с нацистами.

«Про такую «мелочь», что монумент в Стамериене посвящён одному из отцов–основателей Латвии Николаю Свемпу, который 104 года назад голосовал за провозглашение республики, в кабмине Латвии даже не знали», — говорится в материале.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Россия выступает с решительным осуждением продолжающегося уничтожения советских мемориалов в Латвии.