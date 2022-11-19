СБУ сообщила о задержании группировки, вывозившей уклонистов в Россию
- РИА Новости
«СБУ обезвредила преступную группировку, предлагавшую уклонистам выехать в Россию», — приводит РИА Новости заявление.
По данным службы, уклонявшихся от службы граждан перевозили через Запорожскую область в Крым, а затем в Ростовскую область.
Другим маршрутом была отправка уклонистов через Сумскую область Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения на выезд с территории страны мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения.