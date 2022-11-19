СБУ сообщила о задержании группировки, вывозившей уклонистов в Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании группировки из шести человек, которая за деньги вывозила в Россию уклоняющихся от военной службы в украинской армии граждан.

«СБУ обезвредила преступную группировку, предлагавшую уклонистам выехать в Россию», — приводит РИА Новости заявление.

По данным службы, уклонявшихся от службы граждан перевозили через Запорожскую область в Крым, а затем в Ростовскую область.

Другим маршрутом была отправка уклонистов через Сумскую область Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения на выезд с территории страны мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения.