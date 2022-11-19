Узнать больше

СБУ сообщила о задержании группировки, вывозившей уклонистов в Россию

Короткая ссылка
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании группировки из шести человек, которая за деньги вывозила в Россию уклоняющихся от военной службы в украинской армии граждан.
СБУ сообщила о задержании группировки, вывозившей уклонистов в Россию
  • РИА Новости

«СБУ обезвредила преступную группировку, предлагавшую уклонистам выехать в Россию», — приводит РИА Новости заявление.

По данным службы, уклонявшихся от службы граждан перевозили через Запорожскую область в Крым, а затем в Ростовскую область.

Другим маршрутом была отправка уклонистов через Сумскую область Украины. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения на выезд с территории страны мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить