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В Запорожской области заявили о необходимости разминировать более 30% посевных земель

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В Запорожской области предстоит разминировать более 30% посевных земель, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
В Запорожской области заявили о необходимости разминировать более 30% посевных земель
  • РИА Новости

«Более 30% уборочных территорий предстоит разминировать для безопасной работы людей и сельскохозяйственной техники», — сообщил он в Telegram.

Балицкий добавил, что аграрии уже начали готовиться к весеннему посеву — в регион прибыла первая партия зерноуборочных комбайнов, ожидается поставка ещё двух. При этом, по словам врио губернатора региона, потребность в технике ещё сохраняется.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные стремятся вызвать голод в Запорожской области.

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