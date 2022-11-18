В Запорожской области заявили о необходимости разминировать более 30% посевных земель
- РИА Новости
«Более 30% уборочных территорий предстоит разминировать для безопасной работы людей и сельскохозяйственной техники», — сообщил он в Telegram.
Балицкий добавил, что аграрии уже начали готовиться к весеннему посеву — в регион прибыла первая партия зерноуборочных комбайнов, ожидается поставка ещё двух. При этом, по словам врио губернатора региона, потребность в технике ещё сохраняется.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные стремятся вызвать голод в Запорожской области.