Грузинский премьер: Киев желает, чтобы Тбилиси открыл «второй фронт» для России
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«Их задачей (представителей украинского государства. — RT) было открытие «второго фронта» в Грузии. Это не интерпретация, это не легенда, я цитирую слова, сказанные ими на пресс-конференции», — цитирует его РИА Новости.
По словам премьера, грузинские оппозиционеры являются союзниками украинских чиновников.
«Представьте, если бы эти люди были сегодня у грузинской власти… Есть ли у кого-нибудь сомнения, что в Грузии действительно был бы «второй фронт» и страна бы превратилась в полигон?» — сказал Гарибашвили в парламенте.
Депутаты парламента Грузии Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили, Созар Субари и Гурам Мачарашвили ранее в совместном заявлении выразили уверенность в том, что Грузия и Украина необходимы Соединённым Штатам только в качестве инструментов для сдерживания России.