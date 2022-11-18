Грузинский премьер: Киев желает, чтобы Тбилиси открыл «второй фронт» для России

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что члены украинского руководства, которые являются союзниками оппозиции в Грузии, открыто призвали Тбилиси открыть «второй фронт» против России.

«Их задачей (представителей украинского государства. — RT) было открытие «второго фронта» в Грузии. Это не интерпретация, это не легенда, я цитирую слова, сказанные ими на пресс-конференции», — цитирует его РИА Новости.

По словам премьера, грузинские оппозиционеры являются союзниками украинских чиновников.

«Представьте, если бы эти люди были сегодня у грузинской власти… Есть ли у кого-нибудь сомнения, что в Грузии действительно был бы «второй фронт» и страна бы превратилась в полигон?» — сказал Гарибашвили в парламенте.

Депутаты парламента Грузии Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили, Созар Субари и Гурам Мачарашвили ранее в совместном заявлении выразили уверенность в том, что Грузия и Украина необходимы Соединённым Штатам только в качестве инструментов для сдерживания России.