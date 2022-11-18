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ГБР Украины идентифицировало более 20 «беркутовцев», участвующих в спецоперации

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Госбюро расследований (ГБР) Украины идентифицировало более 20 сотрудников расформированного украинского спецподразделения МВД «Беркут», принимающих участие в спецоперации.
ГБР Украины идентифицировало более 20 «беркутовцев», участвующих в спецоперации
  • РИА Новости

«ГБР установило, что более 20 бывших милиционеров расформированного спецподразделения «Беркут» сегодня воюют против Украины в составе российской армии или противодействуют нашей стране в составе оккупационных правоохранительных органов», — говорится в заявлении ведомства.

Конкретных фамилий в ГБР не уточнили, однако отметили, что следователи работают над объявлением сотрудникам «Беркута» подозрения в коллаборационизме.

В 2020 году экс-руководитель подразделения МВД по Киеву стал новым подозреваемым по уголовному делу о гибели людей на «майдане» 20 февраля 2014 года.

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