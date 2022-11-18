ГБР Украины идентифицировало более 20 «беркутовцев», участвующих в спецоперации
- РИА Новости
«ГБР установило, что более 20 бывших милиционеров расформированного спецподразделения «Беркут» сегодня воюют против Украины в составе российской армии или противодействуют нашей стране в составе оккупационных правоохранительных органов», — говорится в заявлении ведомства.
Конкретных фамилий в ГБР не уточнили, однако отметили, что следователи работают над объявлением сотрудникам «Беркута» подозрения в коллаборационизме.
В 2020 году экс-руководитель подразделения МВД по Киеву стал новым подозреваемым по уголовному делу о гибели людей на «майдане» 20 февраля 2014 года.