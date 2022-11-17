Минобороны Украины озабочено ростом популярности российских Telegram-каналов
«Миллионы украинцев сегодня подписаны на Telegram-каналы, которые заполняются и ведутся Российской Федерацией и её представителями», — приводит ТАСС слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр на брифинге.
Она отметила, что их аудитория продолжает увеличиваться.
По её словам, Россия использует данные Telegram-каналы для осуществления своих «информационных операций».
Ранее российское Минобороны заявило, что Киев распространяет через подконтрольные СМИ фейки о якобы скором возобновлении призыва граждан в рамках частичной мобилизации в России.