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Минобороны Украины озабочено ростом популярности российских Telegram-каналов

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Министерство обороны Украины выразило озабоченность по поводу роста числа украинцев, подписанных на российские Telegram-каналы.

«Миллионы украинцев сегодня подписаны на Telegram-каналы, которые заполняются и ведутся Российской Федерацией и её представителями», — приводит ТАСС слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр на брифинге.

Она отметила, что их аудитория продолжает увеличиваться.

По её словам, Россия использует данные Telegram-каналы для осуществления своих «информационных операций».

Ранее российское Минобороны заявило, что Киев распространяет через подконтрольные СМИ фейки о якобы скором возобновлении призыва граждан в рамках частичной мобилизации в России.

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