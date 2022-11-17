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В Кремле заявили, что продолжение спецоперации не зависит от погодных условий

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что продолжение спецоперации на Украине не зависит от погодных условий.
В Кремле заявили, что продолжение спецоперации не зависит от погодных условий
  • РИА Новости

«Специальная военная операция продолжается, и её продолжение не зависит от климатических, от погодных условий», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что цели специальной военной операции будут достигнуты.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что в Вашингтоне ожидают замедления темпов боевых действий на Украине в связи с наступлением зимы.

Американская газета The New York Times писала, что зимняя пауза в вооружённом конфликте на Украине может продлиться до полугода.

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