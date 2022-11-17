В Кремле заявили, что продолжение спецоперации не зависит от погодных условий
- РИА Новости
«Специальная военная операция продолжается, и её продолжение не зависит от климатических, от погодных условий», — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что цели специальной военной операции будут достигнуты.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что в Вашингтоне ожидают замедления темпов боевых действий на Украине в связи с наступлением зимы.
Американская газета The New York Times писала, что зимняя пауза в вооружённом конфликте на Украине может продлиться до полугода.