В Кремле заявили, что продолжение спецоперации не зависит от погодных условий

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что продолжение спецоперации на Украине не зависит от погодных условий.

«Специальная военная операция продолжается, и её продолжение не зависит от климатических, от погодных условий», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что цели специальной военной операции будут достигнуты.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что в Вашингтоне ожидают замедления темпов боевых действий на Украине в связи с наступлением зимы.

Американская газета The New York Times писала, что зимняя пауза в вооружённом конфликте на Украине может продлиться до полугода.