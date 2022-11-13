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NYT: зима может заморозить конфликт на Украине до шести месяцев

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Зимняя пауза в вооружённом конфликте на Украине может продлиться до полугода. Об этом сообщает газета The New York Times.
NYT: зима может заморозить конфликт на Украине до шести месяцев
  • AP

«Зимняя пауза может продлиться до шести месяцев», — говорится в заявлении.

По данным газеты, дождь и мягкая почва в конце ноября замедлят передвижение войск обеих сторон. Сильные снегопады и холодная погода также затруднят возможности российской армии проводить наступления.

Ранее командующий объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что ВС России возобновили наступление на отдельных направлениях.

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