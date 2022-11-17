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РИА Новости: под Донецком нашли двигатель ракеты США HARM с истёкшим гарантийным сроком

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Под Донецком обнаружили двигатель американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истёкшим гарантийным сроком.
РИА Новости: под Донецком нашли двигатель ракеты США HARM с истёкшим гарантийным сроком
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости.

Двигатель обнаружили местные жители.

Отмечается, что, судя по маркировке, ракета AGM-88 HARM была изготовлена в США в 1991 году, её гарантийный срок истёк 25 лет назад.

Ранее американский генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог выразил мнение, что Вашингтон в настоящее время не заинтересован в победе Киева в конфликте, иначе Пентагон бы давно поставил ВСУ подходящее вооружение.

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