Под Донецком обнаружили двигатель американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истёкшим гарантийным сроком.

Об этом сообщает РИА Новости.

Двигатель обнаружили местные жители.

Отмечается, что, судя по маркировке, ракета AGM-88 HARM была изготовлена в США в 1991 году, её гарантийный срок истёк 25 лет назад.

Ранее американский генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог выразил мнение, что Вашингтон в настоящее время не заинтересован в победе Киева в конфликте, иначе Пентагон бы давно поставил ВСУ подходящее вооружение.