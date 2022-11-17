РИА Новости: под Донецком нашли двигатель ракеты США HARM с истёкшим гарантийным сроком
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Об этом сообщает РИА Новости.
Двигатель обнаружили местные жители.
Отмечается, что, судя по маркировке, ракета AGM-88 HARM была изготовлена в США в 1991 году, её гарантийный срок истёк 25 лет назад.
Ранее американский генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог выразил мнение, что Вашингтон в настоящее время не заинтересован в победе Киева в конфликте, иначе Пентагон бы давно поставил ВСУ подходящее вооружение.