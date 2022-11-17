В ЛНР предупредили о подготовке Киевом провокации в Харьковской области

ВСУ готовят провокацию в посёлке Великий Бурлук в Харьковской области по обвинению России в обстреле больницы, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«По данным нашей разведки, в целях отвлечения внимания от обстрела территории Польши украинской зенитной ракетой ЗРК С-300 киевский режим готовит резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы», — сказал он.

Филипоненко отметил, что обстрел запланирован на 17 ноября из района населённого пункта Хатное.

Для освещения результатов провокации ожидается прибытие зарубежных и украинских журналистов.

В Минобороны России ранее заявили, что украинская армия продолжает создавать провокации, направленные на создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, ВСУ в течение суток выпустили по Энергодару и прилегающей к ЗАЭС территории 15 крупнокалиберных снарядов.