В ЛНР предупредили о подготовке Киевом провокации в Харьковской области
«По данным нашей разведки, в целях отвлечения внимания от обстрела территории Польши украинской зенитной ракетой ЗРК С-300 киевский режим готовит резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы», — сказал он.
Филипоненко отметил, что обстрел запланирован на 17 ноября из района населённого пункта Хатное.
Для освещения результатов провокации ожидается прибытие зарубежных и украинских журналистов.
В Минобороны России ранее заявили, что украинская армия продолжает создавать провокации, направленные на создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, ВСУ в течение суток выпустили по Энергодару и прилегающей к ЗАЭС территории 15 крупнокалиберных снарядов.