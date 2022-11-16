Власти Львовской области заявили, что восстановление энергообъектов региона займёт до года

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что полное восстановление работы энергетических объектов региона займёт до года.

Он назвал ракетные удары 15 ноября более критическими для энергетической инфраструктуры области, чем удары, произошедшие в октябре.

«Чтобы полностью восстановить работу энергообъектов в нашей области до довоенных показателей, необходимо 8—12 месяцев», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Козицкого, только 30% абонентов региона могут пользоваться электроэнергией одновременно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 ноября по украинской территории было нанесено 85 ударов.