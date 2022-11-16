Власти Львовской области заявили, что восстановление энергообъектов региона займёт до года
- Gettyimages.ru
Он назвал ракетные удары 15 ноября более критическими для энергетической инфраструктуры области, чем удары, произошедшие в октябре.
«Чтобы полностью восстановить работу энергообъектов в нашей области до довоенных показателей, необходимо 8—12 месяцев», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Козицкого, только 30% абонентов региона могут пользоваться электроэнергией одновременно.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 ноября по украинской территории было нанесено 85 ударов.