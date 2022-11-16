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Власти Львовской области заявили, что восстановление энергообъектов региона займёт до года

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Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что полное восстановление работы энергетических объектов региона займёт до года.
Власти Львовской области заявили, что восстановление энергообъектов региона займёт до года
  • Gettyimages.ru

Он назвал ракетные удары 15 ноября более критическими для энергетической инфраструктуры области, чем удары, произошедшие в октябре.

«Чтобы полностью восстановить работу энергообъектов в нашей области до довоенных показателей, необходимо 8—12 месяцев», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Козицкого, только 30% абонентов региона могут пользоваться электроэнергией одновременно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 ноября по украинской территории было нанесено 85 ударов.

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