Песков после массированного удара по объектам на Украине сообщил, что цели СВО не менялись
- РИА Новости
«Цели никак не менялись — речь идёт об объектах, которые прямо или косвенно имеют отношение к военной инфраструктуре», — сказал он.
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска 15 ноября нанесли ракетные удары по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.
По данным министерства, цели ударов достигнуты.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 15 ноября по энергосистеме страны нанесли самый массированный удар.