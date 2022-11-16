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Песков после массированного удара по объектам на Украине сообщил, что цели СВО не менялись

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после массированного ракетного удара по военным объектам на Украине сообщил, что цели специальной военной операции (СВО) не менялись.
Песков после массированного удара по объектам на Украине сообщил, что цели СВО не менялись
  • РИА Новости

«Цели никак не менялись — речь идёт об объектах, которые прямо или косвенно имеют отношение к военной инфраструктуре», — сказал он.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска 15 ноября нанесли ракетные удары по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

По данным министерства, цели ударов достигнуты.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 15 ноября по энергосистеме страны нанесли самый массированный удар.

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