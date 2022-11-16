Песков после массированного удара по объектам на Украине сообщил, что цели СВО не менялись

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после массированного ракетного удара по военным объектам на Украине сообщил, что цели специальной военной операции (СВО) не менялись.

«Цели никак не менялись — речь идёт об объектах, которые прямо или косвенно имеют отношение к военной инфраструктуре», — сказал он.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска 15 ноября нанесли ракетные удары по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

По данным министерства, цели ударов достигнуты.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 15 ноября по энергосистеме страны нанесли самый массированный удар.