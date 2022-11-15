Министр США Майоркас заявил, что ядерный взрыв в Европе не навредит американцам

Министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Алехандро Майоркас заявил, что в министерстве не ожидают прямого вреда здоровью американцев в случае, если произойдёт ядерный взрыв в Европе.

Об этом он сказал членам комитета по нацбезопасности палаты представителей конгресса США. Его слова приводит РИА Новости.

Майоркас заявил о низком уровне радиологических и ядерных угроз по отношению к США.

Также он добавил, что в министерстве не ожидают, что «ядерный взрыв в Европе будет иметь какие-либо прямые последствия для здоровья» людей, находящихся в США.

Ранее российский МИД подчеркнул, что Россия строго руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны.