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Министр США Майоркас заявил, что ядерный взрыв в Европе не навредит американцам

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Министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Алехандро Майоркас заявил, что в министерстве не ожидают прямого вреда здоровью американцев в случае, если произойдёт ядерный взрыв в Европе.
Министр США Майоркас заявил, что ядерный взрыв в Европе не навредит американцам
  • AP
  • © Alex Brandon

Об этом он сказал членам комитета по нацбезопасности палаты представителей конгресса США. Его слова приводит РИА Новости

Майоркас заявил о низком уровне радиологических и ядерных угроз по отношению к США. 

Также он добавил, что в министерстве не ожидают, что «ядерный взрыв в Европе будет иметь какие-либо прямые последствия для здоровья» людей, находящихся в США.

Ранее российский МИД подчеркнул, что Россия строго руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны.

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