Министр США Майоркас заявил, что ядерный взрыв в Европе не навредит американцам
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Об этом он сказал членам комитета по нацбезопасности палаты представителей конгресса США. Его слова приводит РИА Новости.
Майоркас заявил о низком уровне радиологических и ядерных угроз по отношению к США.
Также он добавил, что в министерстве не ожидают, что «ядерный взрыв в Европе будет иметь какие-либо прямые последствия для здоровья» людей, находящихся в США.
Ранее российский МИД подчеркнул, что Россия строго руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны.