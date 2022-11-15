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Сальдо сообщил о продолжении вывоза жителей Херсонской области вглубь региона

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Вывоз жителей Херсонской области вглубь региона продолжается в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил о продолжении вывоза жителей Херсонской области вглубь региона
  • РИА Новости

По его данным, более 115 тыс. человек переехали с правого на левый берег Днепра с начала вывоза жителей региона.

«Уже более интенсивными стали обстрелы левобережья (со стороны ВСУ. — RT)... Теперь придётся уезжать дальше», — приводит РИА Новости слова Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в пресс-службе администрации Херсонской области заявили, что сообщения СМИ о якобы заходе украинских военных в город Алёшки, который расположен на левом берегу Днепра, являются ложными.

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