Сальдо сообщил о продолжении вывоза жителей Херсонской области вглубь региона

Вывоз жителей Херсонской области вглубь региона продолжается в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

По его данным, более 115 тыс. человек переехали с правого на левый берег Днепра с начала вывоза жителей региона.

«Уже более интенсивными стали обстрелы левобережья (со стороны ВСУ. — RT)... Теперь придётся уезжать дальше», — приводит РИА Новости слова Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в пресс-службе администрации Херсонской области заявили, что сообщения СМИ о якобы заходе украинских военных в город Алёшки, который расположен на левом берегу Днепра, являются ложными.