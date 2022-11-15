Узнать больше

Власти заявили, что сообщения о заходе ВСУ в Алёшки Херсонской области являются ложными

Короткая ссылка
Сообщения СМИ о якобы заходе украинских военных в город Алёшки, который расположен на левом берегу Днепра, являются ложными. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области.
Власти заявили, что сообщения о заходе ВСУ в Алёшки Херсонской области являются ложными
  • AP
  • © LIBKOS

Ранее политики с Украины сообщили в своих соцсетях о якобы взятии ВСУ города Алёшки.

«Обстрелы идут, но никаких украинских войск там не было, нет и не будет... Украинская сторона пытается посеять смуту в умах людей», — приводит РИА Новости заявление.

В октябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала ложными сообщения о насильственном перемещении в Россию граждан Украины из зоны специальной военной операции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить