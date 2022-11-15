Власти заявили, что сообщения о заходе ВСУ в Алёшки Херсонской области являются ложными
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Ранее политики с Украины сообщили в своих соцсетях о якобы взятии ВСУ города Алёшки.
«Обстрелы идут, но никаких украинских войск там не было, нет и не будет... Украинская сторона пытается посеять смуту в умах людей», — приводит РИА Новости заявление.
В октябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала ложными сообщения о насильственном перемещении в Россию граждан Украины из зоны специальной военной операции.