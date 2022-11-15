В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили за сутки шесть украинских штабов и склад боеприпасов.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления ВСУ... а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 178 районах. В районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что в боях за Павловку в ДНР российские войска уничтожили до 1,4 тыс. украинских военных.