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Российские войска уничтожили за сутки шесть украинских штабов и склад боеприпасов

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В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили за сутки шесть украинских штабов и склад боеприпасов.
Российские войска уничтожили за сутки шесть украинских штабов и склад боеприпасов
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления ВСУ... а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 178 районах. В районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что в боях за Павловку в ДНР российские войска уничтожили до 1,4 тыс. украинских военных.

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