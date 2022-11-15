В Бердянске задержали двух человек по подозрению в диверсионной деятельности
- РИА Новости
«Оперативники ГУВД по Запорожской области при поддержке силовых ведомств задержали двух жителей Бердянска, у которых в квартире были изъяты 1,5 кг взрывного устройства (пластит), корпус гранаты Ф-1, запал, два электродетонатора», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что правоохранительные органы изъяли у задержанных цифровое оборудование, на котором есть информация об их причастности к диверсионной деятельности.
Ранее стало известно о задержании членов украинской диверсионной группы, которые планировали теракт в Бердянском районе во время молодёжного форума.