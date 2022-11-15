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В Бердянске задержали двух человек по подозрению в диверсионной деятельности

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В Бердянске задержали двух жителей по подозрению в диверсионной деятельности, у них изъяли 1,5 кг пластичных взрывчатых веществ. Об этом сообщили в ГУВД по Запорожской области.
В Бердянске задержали двух человек по подозрению в диверсионной деятельности
  • РИА Новости

«Оперативники ГУВД по Запорожской области при поддержке силовых ведомств задержали двух жителей Бердянска, у которых в квартире были изъяты 1,5 кг взрывного устройства (пластит), корпус гранаты Ф-1, запал, два электродетонатора», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что правоохранительные органы изъяли у задержанных цифровое оборудование, на котором есть информация об их причастности к диверсионной деятельности.

Ранее стало известно о задержании членов украинской диверсионной группы, которые планировали теракт в Бердянском районе во время молодёжного форума.

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