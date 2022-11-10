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В Бердянском районе предотвратили теракт во время молодёжного форума

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Задержаны члены украинской диверсионной группы, которые планировали теракт в Бердянском районе во время молодёжного форума.
В Бердянском районе предотвратили теракт во время молодёжного форума
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Пресечена деятельность двух членов украинской диверсионной группы, планировавшей осуществление террористического акта в Бердянском районе», — заявил представитель силовых структур.

По данным ведомства, теракт планировалось организовать в период проведения первого окружного молодёжного образовательного форума Запорожской области «Юг молодой» с 6 по 9 ноября.

Ранее в Бердянске задержали двух украинских националистов, которые готовили теракт на подстанции и покушение на руководство города.

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