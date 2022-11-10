В Бердянском районе предотвратили теракт во время молодёжного форума
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Пресечена деятельность двух членов украинской диверсионной группы, планировавшей осуществление террористического акта в Бердянском районе», — заявил представитель силовых структур.
По данным ведомства, теракт планировалось организовать в период проведения первого окружного молодёжного образовательного форума Запорожской области «Юг молодой» с 6 по 9 ноября.
Ранее в Бердянске задержали двух украинских националистов, которые готовили теракт на подстанции и покушение на руководство города.