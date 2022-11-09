В Бердянске задержали двух готовивших теракт на подстанции украинских националистов
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Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Задержали двух боевиков «Азова»*... у них было задание подорвать электроподстанцию и совершить покушение на руководство Бердянска», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, при задержании у боевиков обнаружены взрывчатка, гранаты и огнестрельное оружие, в настоящий момент задержанные дают признательные показания.
Ранее стало известно, что в Новоайдаре Луганской Народной Республики предотвращён теракт на газораспределительном пункте, где было обнаружено самодельное взрывное устройство.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.