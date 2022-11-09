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В МВД ЛНР сообщили о предотвращении теракта на газораспределительном пункте

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В Новоайдаре Луганской Народной Республики предотвращён теракт на газораспределительном пункте, где было обнаружено самодельное взрывное устройство.
В МВД ЛНР сообщили о предотвращении теракта на газораспределительном пункте
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в центре общественных связей МВД ЛНР.

«С места происшествия изъято порядка 1 кг взрывчатого вещества иностранного производства, пластиковый короб с проводами, инициирующее устройство», — отметил представитель ведомства.

В конце октября временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в ЛНР создали штаб территориальной обороны для обеспечения защиты граждан.

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