В МВД ЛНР сообщили о предотвращении теракта на газораспределительном пункте
- РИА Новости
Об этом сообщили РИА Новости в центре общественных связей МВД ЛНР.
«С места происшествия изъято порядка 1 кг взрывчатого вещества иностранного производства, пластиковый короб с проводами, инициирующее устройство», — отметил представитель ведомства.
В конце октября временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в ЛНР создали штаб территориальной обороны для обеспечения защиты граждан.