В МВД ЛНР сообщили о предотвращении теракта на газораспределительном пункте

В Новоайдаре Луганской Народной Республики предотвращён теракт на газораспределительном пункте, где было обнаружено самодельное взрывное устройство.

РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в центре общественных связей МВД ЛНР. «С места происшествия изъято порядка 1 кг взрывчатого вещества иностранного производства, пластиковый короб с проводами, инициирующее устройство», — отметил представитель ведомства. В конце октября временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в ЛНР создали штаб территориальной обороны для обеспечения защиты граждан.