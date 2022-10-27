Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в ЛНР создали штаб территориальной обороны для обеспечения защиты граждан.

Об этом он написал в своём Telegram.

«На территории ЛНР создан и действует штаб территориальной обороны Луганской Народной Республики. Соответствующий документ мною уже подписан», — сообщил Пасечник.

По его словам, в условиях продолжающейся агрессии киевского режима против мирного населения Луганского края важно обеспечить слаженную работу всех служб, ведомств и органов государственной власти по предупреждению возможных диверсий и терактов со стороны украинских националистов.

«Решения штаба обязательны к исполнению всеми органами государственной власти, организациями и гражданами, проживающими или находящимися на территории Луганской Народной Республики», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области сформирован штаб территориальной обороны.