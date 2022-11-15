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В ДНР сообщили об освобождении населённого пункта Опытное

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Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении посёлка Опытное на Авдеевском направлении.
В ДНР сообщили об освобождении населённого пункта Опытное
  • РИА Новости

«На территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное», — сказано в Telegram-канале штаба.

Отмечается, что в результате обстрела украинскими военными территории ДНР погиб один человек и ещё четыре мирных жителя получили ранения.

14 ноября российское Министерство обороны сообщило, что в результате упорных боёв ВС России полностью освободили Павловку в Донецкой Народной Республике.

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