FP: указ об ограничении передвижения подорвал боевой дух украинцев

Действующий на Украине указ об ограничении передвижения для мужчин подрывает их боевой настрой. Об этом заявил обозреватель Foreign Policy Чарли Карпентер.

Отмечается, что запрет на перемещения не позволяет украинцам зарабатывать на жизнь, а также усугубляет ситуацию с безработицей.

«Опросы показывают, что это непопулярная мера среди широкого круга украинцев, которые не только ссылаются на права человека, но и говорят, что это контрпродуктивно для военных усилий», — говорится в статье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране.

Также Зеленский подписал закон о добровольной постановке женщин на воинский учёт.