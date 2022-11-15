FP: указ об ограничении передвижения подорвал боевой дух украинцев
Отмечается, что запрет на перемещения не позволяет украинцам зарабатывать на жизнь, а также усугубляет ситуацию с безработицей.
«Опросы показывают, что это непопулярная мера среди широкого круга украинцев, которые не только ссылаются на права человека, но и говорят, что это контрпродуктивно для военных усилий», — говорится в статье.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране.
Также Зеленский подписал закон о добровольной постановке женщин на воинский учёт.