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МАГАТЭ направит миссии на несколько украинских АЭС

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие недели направит миссии экспертов на Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую атомные электростанции, а также в район Чернобыльской АЭС.
МАГАТЭ направит миссии на несколько украинских АЭС
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

«По запросу Украины между её правительством и МАГАТЭ было достигнуто соглашение отправить группы экспертов... на Южно-Украинскую, Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. По соглашению МАГАТЭ также направит третью подобную миссию экспертов на Чернобыль», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обеспокоенность безопасностью Запорожской АЭС растёт с каждым днём на фоне обстрелов и перебоев с подачей электроэнергии.

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