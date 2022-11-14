МАГАТЭ направит миссии на несколько украинских АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие недели направит миссии экспертов на Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую атомные электростанции, а также в район Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

«По запросу Украины между её правительством и МАГАТЭ было достигнуто соглашение отправить группы экспертов... на Южно-Украинскую, Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. По соглашению МАГАТЭ также направит третью подобную миссию экспертов на Чернобыль», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обеспокоенность безопасностью Запорожской АЭС растёт с каждым днём на фоне обстрелов и перебоев с подачей электроэнергии.