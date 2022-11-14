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Бойцы «Вагнера» уничтожили украинский танк с иностранным экипажем под Артёмовском в ДНР

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Бойцы «группы Вагнера» уничтожили украинский танк с иностранным экипажем под Артёмовском в Донецкой Народной Республике.
Бойцы «Вагнера» уничтожили украинский танк с иностранным экипажем под Артёмовском в ДНР
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на бойца из этой группы.

По его словам, несколько дней назад группа воюющих на стороне Киева наёмников двигалась на танке Т-64БМ «Булат». Боевая машина была остановлена с помощью гранатомёта.

Другой боец «группы Вагнера» рассказал, что, как показал радиоперехват, экипаж этого танка говорил на английском языке. Он добавил, что всех трёх членов экипажа уничтожили. 

Ранее на RTД вышел документальный фильм «ЧВК «Вагнер». Контракт с Родиной».

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