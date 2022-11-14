Бойцы «Вагнера» уничтожили украинский танк с иностранным экипажем под Артёмовском в ДНР

Бойцы «группы Вагнера» уничтожили украинский танк с иностранным экипажем под Артёмовском в Донецкой Народной Республике.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на бойца из этой группы.

По его словам, несколько дней назад группа воюющих на стороне Киева наёмников двигалась на танке Т-64БМ «Булат». Боевая машина была остановлена с помощью гранатомёта.

Другой боец «группы Вагнера» рассказал, что, как показал радиоперехват, экипаж этого танка говорил на английском языке. Он добавил, что всех трёх членов экипажа уничтожили.

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