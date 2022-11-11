На RTД вышел документальный фильм о ЧВК «Вагнер»

На RTД вышел документальный фильм «ЧВК «Вагнер». Контракт с Родиной».

Отмечается, что ЧВК «Вагнер» является одной из самых закрытых и секретных организаций в военной сфере, но для съёмочной группы RT сделали исключение.

Автор фильма Андрей Ященко и режиссёр Владислав Рытков встретились с бойцами частной военной компании на передовой в Донбассе.

В фильме показаны эксклюзивные кадры боёв, которые ведёт ЧВК, в том числе действия её штурмовых групп, разведки, противовоздушной обороны.

Бойцы рассказали RT, как организована работа их подразделения, какие требования к солдатам и как они помогают жителям освобождённых ими населённых пунктов.

Также в фильме рассказывается, как бойцы попадают в ЧВК «Вагнер», обижает ли их слово «наёмник», а также ради чего они участвуют в спецоперации по защите Донбасса.