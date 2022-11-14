Власти Днепропетровской области: 45 тысяч семей остались без воды из-за повреждения ЛЭП

В Днепропетровской области Украины в результате повреждения линии электропередачи, питающей насосную станцию, без воды остались 45 тыс. семей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

«В Марганце повреждена линия электропередачи, питающая насосную станцию водоканала. 45 тыс. семей в самом Марганце и окрестных посёлках и сёлах остались без воды. Энергетики работают — чинят линию, чтобы запустить станцию», — написал он в своём Telegram-канале.

Резниченко пояснил, что ЛЭП повреждена в результате ночного удара.

Ранее «Укрэнерго» сообщила о повреждении одного из ключевых энергообъектов Украины.