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Власти Днепропетровской области: 45 тысяч семей остались без воды из-за повреждения ЛЭП

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В Днепропетровской области Украины в результате повреждения линии электропередачи, питающей насосную станцию, без воды остались 45 тыс. семей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Власти Днепропетровской области: 45 тысяч семей остались без воды из-за повреждения ЛЭП
  • Gettyimages.ru

«В Марганце повреждена линия электропередачи, питающая насосную станцию водоканала. 45 тыс. семей в самом Марганце и окрестных посёлках и сёлах остались без воды. Энергетики работают — чинят линию, чтобы запустить станцию», — написал он в своём Telegram-канале.

Резниченко пояснил, что ЛЭП повреждена в результате ночного удара.

Ранее «Укрэнерго» сообщила о повреждении одного из ключевых энергообъектов Украины.

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