Власти Днепропетровской области: 45 тысяч семей остались без воды из-за повреждения ЛЭП
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«В Марганце повреждена линия электропередачи, питающая насосную станцию водоканала. 45 тыс. семей в самом Марганце и окрестных посёлках и сёлах остались без воды. Энергетики работают — чинят линию, чтобы запустить станцию», — написал он в своём Telegram-канале.
Резниченко пояснил, что ЛЭП повреждена в результате ночного удара.
Ранее «Укрэнерго» сообщила о повреждении одного из ключевых энергообъектов Украины.