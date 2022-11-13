В Узбекистане сообщили об аварии на энергоблоке Ангренской ТЭС

В Минэнерго Узбекистана сообщили об аварии на одном из энергоблоков Ангренской тепловой электростанции (ТЭС) в Ташкентской области.

«Сегодня произошла авария на энергоблоке Ангренской ТЭС в Ташкентской области... Была создана специальная бригада по устранению неисправности и даны соответствующие поручения по ускорению работ», — говорится в сообщении ведомства.

При этом власти не стали уточнять, что именно произошло на электростанции и есть ли пострадавшие в результате инцидента.

25 января произошло отключение электроэнергии в Киргизии, Казахстане и Узбекистане.

Авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.