В Узбекистане сообщили об аварии на энергоблоке Ангренской ТЭС
- РИА Новости
«Сегодня произошла авария на энергоблоке Ангренской ТЭС в Ташкентской области... Была создана специальная бригада по устранению неисправности и даны соответствующие поручения по ускорению работ», — говорится в сообщении ведомства.
При этом власти не стали уточнять, что именно произошло на электростанции и есть ли пострадавшие в результате инцидента.
25 января произошло отключение электроэнергии в Киргизии, Казахстане и Узбекистане.
Авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.