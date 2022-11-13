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Рогозин: советники группы «Царские волки» обучают военных Донбасса разведке и штурму

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Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об обучении военных Донбасса штурму и разведке военными советниками инспекторской группы «Царские волки».
Рогозин: советники группы «Царские волки» обучают военных Донбасса разведке и штурму
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

По его словам, в составе группы числятся опытные специалисты, известные в ВС России, спецслужбах и коллективах ОПК.

«Военные советники оказывают необходимую помощь в обучении подразделений Донецкой Народной Республики в части непосредственно организации разведывательной деятельности, штурмовой деятельности», — цитирует Рогозина РИА Новости.

Ранее Рогозин заявил о планах создать лёгкие ударные беспилотники для войск ЛНР и ДНР.

Он также сообщил, что инспекторская группа «Царские волки» проводит испытания оружия в ходе СВО.

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