Рогозин: советники группы «Царские волки» обучают военных Донбасса разведке и штурму

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об обучении военных Донбасса штурму и разведке военными советниками инспекторской группы «Царские волки».

По его словам, в составе группы числятся опытные специалисты, известные в ВС России, спецслужбах и коллективах ОПК.

«Военные советники оказывают необходимую помощь в обучении подразделений Донецкой Народной Республики в части непосредственно организации разведывательной деятельности, штурмовой деятельности», — цитирует Рогозина РИА Новости.

Ранее Рогозин заявил о планах создать лёгкие ударные беспилотники для войск ЛНР и ДНР.

Он также сообщил, что инспекторская группа «Царские волки» проводит испытания оружия в ходе СВО.