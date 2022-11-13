Украина и США планируют построить малый ядерный модульный реактор

Украина и США объявили о начале пилотного проекта по строительству малого ядерного модульного реактора. Об этом сообщила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.

«Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН спецпосланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора», — приводит РИА Новости её слова.

Маркарова отметила, что участниками проекта станут, в частности, международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинский «Энергоатом», Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что для восстановления объектов энергетической инфраструктуры Украины потребуется не менее $203 млн.