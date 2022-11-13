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Боевики ВСУ за сутки 56 раз обстреляли ДНР

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявило, что боевики ВСУ за сутки 56 раз обстреляли территорию республики.
Боевики ВСУ за сутки 56 раз обстреляли ДНР
  • РИА Новости

«За истёкшие сутки представительство сообщало о 56 фактах ведения огня со стороны ВФУ... выпустив 308 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что были повреждены 13 домостроений в Киевском районе Донецка, Центрально-Городском и Калининском районах Горловки и Докучаевске, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими войсками Стаханова в ЛНР из РСЗО HIMARS пострадали три человека.

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