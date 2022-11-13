Активист подполья рассказал об ударе по казармам ВСУ в Николаеве
«Военные ноют по поводу прилётов в здание гимназии. По нашим данным, там находилось очень большое количество нацистов, и эту информацию мы куда надо отправляли. Накрыло всех», — цитирует РИА Новости активиста.
По его словам, речь идёт о первой украинской гимназии имени Николая Аркаса.
Отмечается, что школы в Николаеве переведены на дистанционное обучение.
Ранее активист подполья рассказал, что СБУ устраивает массовые облавы на улицах и проверки по квартирам в Николаеве в поиске людей, имеющих какие-либо связи с Россией.