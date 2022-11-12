РИА Новости: активист подполья рассказал о массовых облавах СБУ в Николаеве

СБУ устраивает массовые облавы на улицах и проверки по квартирам в Николаеве в поиске людей, имеющих какие-либо связи с Россией. Об этом РИА Новости сообщил активист пророссийского николаевского подполья.

«СБУ теперь шмонает весь город. То ли им статистику нужно поднимать к концу года, то ли это мы (подпольщики. — RT) их так напугали, что они теперь в каждом жителе ищут российское подполье», — цитирует его агентство.

Активист подполья добавил, что сотрудники СБУ проверяют машины, ходят по квартирам, фотографируют документы и переписки в телефоне, а также допрашивают на наличие родственников из России.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины с начала марта обвинила более 700 человек по статье о коллаборационизме.