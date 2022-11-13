В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.
Отмечается, что тревога объявлена в Киеве, Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях страны.
Также тревога прозвучала в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Ранее стало известно, что в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога.