В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

В ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны. Отмечается, что тревога объявлена в Киеве, Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях страны. Также тревога прозвучала в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Ранее стало известно, что в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога.