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Рогозин ожидает новых поставок современных систем в зону спецоперации

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Возглавивший группу военных советников Дмитрий Рогозин ожидает, что в зону спецоперации в ближайшие месяцы будет поставлено современное вооружение, которое позволит достичь целей СВО.
Рогозин ожидает новых поставок современных систем в зону спецоперации
  • РИА Новости

Как рассказал РИА Новости бывший глава «Роскосмоса», в зоне СВО иногда не хватает некоторых самых современных образцов, которые нужно внедрять.

«Надо здесь, на поле боя, применять самые современные технологии так же, как это делает наш противник. Я знаю, что мы долго запрягаем, быстро поедем, поэтому ожидаем, что в течение ближайших месяцев всё-таки оборонно-промышленный комплекс России поставит и в Вооружённые силы Российской Федерации, и, соответственно, в народное ополчение ЛНР и ДНР те системы оружия, которые позволят одержать победу», — сказал он.

Рогозин также отметил, что в вопросе поставок вооружений для выполнения задач СВО России можно использовать опыт Соединённых Штатов и ориентироваться на закупки наиболее эффективных средств на поле боя, а не самых дешёвых.

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