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Администрация Каховского района для безопасности покинет опасную зону в Херсонской области

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Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра из соображений безопасности.
Администрация Каховского района для безопасности покинет опасную зону в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава районной администрации Павел Филипчук.

По его словам, администрация является объектом для террористических атак ВСУ.

«По распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округом», — сказал чиновник.

По заявлениям властей Новой Каховки, ВСУ ведут постоянный обстрел центральных районов города. Основной целью украинских военных является Каховская ГЭС, считают в администрации.

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