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Рогов сообщил об усилении Киевом группировки на Запорожском направлении

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Украина запустила процесс усиления военной группировки на Запорожском направлении.
Рогов сообщил об усилении Киевом группировки на Запорожском направлении
  • РИА Новости

«Киевский режим усиливает военную группировку на запорожской линии фронта. Запорожское направление становится основным для наших противников в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны», — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, на Запорожское направление ВСУ планируют перебросить силы, освободившиеся на Херсонском направлении.

Рогов также рассказал о плане ВСУ, который заключается в захвате Бердянска, Васильевки и Мелитополя.

Рогов также назвал одним из пунктов плана украинских военных «захват Запорожской АЭС».

Ранее Рогов заявил об увеличении числа иностранных наёмников на Запорожском направлении.

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