Рогов сообщил об усилении Киевом группировки на Запорожском направлении
- РИА Новости
«Киевский режим усиливает военную группировку на запорожской линии фронта. Запорожское направление становится основным для наших противников в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны», — сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, на Запорожское направление ВСУ планируют перебросить силы, освободившиеся на Херсонском направлении.
Рогов также рассказал о плане ВСУ, который заключается в захвате Бердянска, Васильевки и Мелитополя.
Рогов также назвал одним из пунктов плана украинских военных «захват Запорожской АЭС».
Ранее Рогов заявил об увеличении числа иностранных наёмников на Запорожском направлении.