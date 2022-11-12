Рогов сообщил об усилении Киевом группировки на Запорожском направлении

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Украина запустила процесс усиления военной группировки на Запорожском направлении.

«Киевский режим усиливает военную группировку на запорожской линии фронта. Запорожское направление становится основным для наших противников в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны», — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, на Запорожское направление ВСУ планируют перебросить силы, освободившиеся на Херсонском направлении.

Рогов также рассказал о плане ВСУ, который заключается в захвате Бердянска, Васильевки и Мелитополя.

Рогов также назвал одним из пунктов плана украинских военных «захват Запорожской АЭС».

Ранее Рогов заявил об увеличении числа иностранных наёмников на Запорожском направлении.