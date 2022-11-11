Пашинян допустил уход миротворцев России из Карабаха при гарантиях безопасности населения
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Уход российских миротворцев из Нагорного Карабаха возможен только при обеспечении гарантий безопасности армянского населения. Причём эти гарантии должны быть проверены жизнью», — цитирует его ТАСС.
Пашинян подчеркнул, что, пока угрозы не исчезли, миротворцы будут находиться в регионе на бессрочной основе. Среди главных причин их дислоцирования в Карабахе он выделил защиту армянского населения.
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ранее заявил, что российский миротворческий контингент должным образом выполняет свою миссию в Нагорном Карабахе.
До этого Путин в ходе встречи в Сочи с премьером Армении Николом Пашиняном прокомментировал ситуацию в Карабахе.