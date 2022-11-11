Пашинян допустил уход миротворцев России из Карабаха при гарантиях безопасности населения

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что допускает вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха при обеспечении гарантий безопасности для армянского населения.

«Уход российских миротворцев из Нагорного Карабаха возможен только при обеспечении гарантий безопасности армянского населения. Причём эти гарантии должны быть проверены жизнью», — цитирует его ТАСС.

Пашинян подчеркнул, что, пока угрозы не исчезли, миротворцы будут находиться в регионе на бессрочной основе. Среди главных причин их дислоцирования в Карабахе он выделил защиту армянского населения.

Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ранее заявил, что российский миротворческий контингент должным образом выполняет свою миссию в Нагорном Карабахе.

До этого Путин в ходе встречи в Сочи с премьером Армении Николом Пашиняном прокомментировал ситуацию в Карабахе.