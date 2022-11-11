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Лукашенко заявил, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка. Об этом сообщило белорусское агентство БЕЛТА.
Лукашенко заявил, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка
  • AFP
  • © Maxim GUCHEK / BELTA

«И больше всего, спустя уже много лет работы президентом, меня просто в шок вводит и бесит, когда нет дисциплины и порядка», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент уточнил, что его бесит, когда «нет системы» и происходит «разболтанность какая-то».

Также глава белорусского государства сказал, что если в Белоруссии «будет всё нормально в экономике», то ей «не будут страшны никакие войны», так как «их просто не будет».

Он объяснил, что поэтому «порой очень жёстко ставит некоторые задачи».

Ранее Лукашенко заявил, что народ должен видеть «движуху» во власти Белоруссии. 

По его словам, государственная система не может быть статичной и должна совершенствоваться.

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