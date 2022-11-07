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Лукашенко: народ должен видеть «движуху» во власти страны

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Народ должен видеть «движуху» во власти Белоруссии, считает белорусский президент Александр Лукашенко. Он отметил, что государственная система не может быть статичной и должна совершенствоваться.
Лукашенко: народ должен видеть «движуху» во власти страны
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

«Как жиманул сверху — вся вертикаль власти выстроилась. Ну да, кто-то так, сяк, но выстроилась же. И не только вертикаль власти. И субъекты хозяйствования: и государственной, и частной формы собственности. Это действия власти. Нормальные», — сказал глава государства, слова которого приводит агентство БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, властям «нужно двигаться».

«Вообще народ должен видеть эту движуху», — отметил он при посещении чемпионата по рубке дров.

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