Лукашенко: народ должен видеть «движуху» во власти страны

Народ должен видеть «движуху» во власти Белоруссии, считает белорусский президент Александр Лукашенко. Он отметил, что государственная система не может быть статичной и должна совершенствоваться.

«Как жиманул сверху — вся вертикаль власти выстроилась. Ну да, кто-то так, сяк, но выстроилась же. И не только вертикаль власти. И субъекты хозяйствования: и государственной, и частной формы собственности. Это действия власти. Нормальные», — сказал глава государства, слова которого приводит агентство БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, властям «нужно двигаться».

«Вообще народ должен видеть эту движуху», — отметил он при посещении чемпионата по рубке дров.