Лукашенко: народ должен видеть «движуху» во власти страны
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«Как жиманул сверху — вся вертикаль власти выстроилась. Ну да, кто-то так, сяк, но выстроилась же. И не только вертикаль власти. И субъекты хозяйствования: и государственной, и частной формы собственности. Это действия власти. Нормальные», — сказал глава государства, слова которого приводит агентство БЕЛТА.
По мнению Лукашенко, властям «нужно двигаться».
«Вообще народ должен видеть эту движуху», — отметил он при посещении чемпионата по рубке дров.