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Рогов: ВС России нанесли превентивные удары по ВСУ в Запорожской области

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Вооружённые силы России нанесли превентивные удары по позициям украинских войск (ВСУ) в Запорожской области.
Рогов: ВС России нанесли превентивные удары по ВСУ в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, «сейчас... армия начала наносить превентивные удары». Рогов отметил, что с помощью этих ударов рассеиваются силы противника: это «не позволяет сконцентрировать кулак для атаки».

По его словам, удары наносятся по складам с боеприпасами, вооружением, а также расположениям противника.

Он также заявил, что Киев сосредоточил большое количество наёмников из Польши на Запорожском направлении.

Ранее сообщалось, что подразделение миномётчиков Южного военного округа уничтожило диверсионную группу ВСУ на одном из направлений в Запорожской области.

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