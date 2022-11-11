Лукашенко заявил о готовности Белоруссии наладить добрососедские отношения с Польшей
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«Лукашенко... подчеркнул, что Беларусь стремится к гармоничному развитию двусторонних связей, демонстрирует готовность строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой», — говорится в сообщении.
Лукашенко подчеркнул, что географическая близость стран «не может и не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы».
В июне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией.