Лукашенко заявил о готовности Белоруссии наладить добрососедские отношения с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Польши с Днём независимости и заявил о готовности Минска наладить добрососедские отношения с Варшавой.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Лукашенко... подчеркнул, что Беларусь стремится к гармоничному развитию двусторонних связей, демонстрирует готовность строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой», — говорится в сообщении.

Лукашенко подчеркнул, что географическая близость стран «не может и не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы».

В июне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией.