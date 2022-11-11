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ТАСС: вертолёты Ка-52 в рамках спецоперации действуют сверх заложенных характеристик

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Разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 используются в ходе спецоперации на Украине сверх заложенных характеристик.
ТАСС: вертолёты Ка-52 в рамках спецоперации действуют сверх заложенных характеристик
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Обычно угол кабрирования для Ка-52 составляет 20 градусов, а лётчики сейчас пускают ракеты с угла кабрирования 40—45 градусов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, экипажи эксплуатируют вертолёт на пределе его возможностей, машины успешно справляются с поставленными задачами.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры работы экипажей вертолётов Ка-52 и Ми-28 в ходе специальной военной операции.

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