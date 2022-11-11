ТАСС: вертолёты Ка-52 в рамках спецоперации действуют сверх заложенных характеристик
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Обычно угол кабрирования для Ка-52 составляет 20 градусов, а лётчики сейчас пускают ракеты с угла кабрирования 40—45 градусов», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, экипажи эксплуатируют вертолёт на пределе его возможностей, машины успешно справляются с поставленными задачами.
Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры работы экипажей вертолётов Ка-52 и Ми-28 в ходе специальной военной операции.