ТАСС: вертолёты Ка-52 в рамках спецоперации действуют сверх заложенных характеристик

Разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 используются в ходе спецоперации на Украине сверх заложенных характеристик.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Обычно угол кабрирования для Ка-52 составляет 20 градусов, а лётчики сейчас пускают ракеты с угла кабрирования 40—45 градусов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, экипажи эксплуатируют вертолёт на пределе его возможностей, машины успешно справляются с поставленными задачами.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры работы экипажей вертолётов Ка-52 и Ми-28 в ходе специальной военной операции.