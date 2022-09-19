Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей вертолётов Ка-52 и Ми-28

Министерство обороны России опубликовало кадры работы экипажей вертолётов Ка-52 и Ми-28 в ходе специальной военной операции.

Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

«Подлёт в зону боевого применения совершается на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Это позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника», — говорится в сообщении Минобороны.

Как написано в публикации, лётчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар. Это увеличивает ударный потенциал одиночных экипажей двух типов вертолётов.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении до 100 украинских военных в Запорожской области.