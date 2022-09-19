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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей вертолётов Ка-52 и Ми-28

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Министерство обороны России опубликовало кадры работы экипажей вертолётов Ка-52 и Ми-28 в ходе специальной военной операции.

Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

«Подлёт в зону боевого применения совершается на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Это позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника», — говорится в сообщении Минобороны. 

Как написано в публикации, лётчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар. Это увеличивает ударный потенциал одиночных экипажей двух типов вертолётов.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении до 100 украинских военных в Запорожской области.

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