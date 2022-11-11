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«Рёнхап»: Сеул не намерен поставлять летальное оружие Украине

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Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что Сеул по-прежнему не намерен поставлять летальные вооружения Киеву. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

«В политике (Южной Кореи. — RT) касательно непредоставления Украине летальных вооружений нет изменений», — сказано в заявлении Министерства обороны.

В материале отмечается, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц сообщило, что Южная Корея впервые продаст Соединённым Штатам 100 тыс. артиллерийских снарядов, которые затем будут поставлены Киеву.

В Южной Корее, в свою очередь, заявили, что переговоры ведутся исходя из условия, что конечным пользователем снарядов будет сам Вашингтон.

27 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что решение Южной Кореи поставлять оружие Киеву будет разрушать отношения с Россией.

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