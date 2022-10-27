Путин: решение Южной Кореи поставлять оружие Киеву будет разрушать отношения с Россией

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал данные о решении Южной Кореи поставлять оружие Украине.

«У нас очень добрые отношения с Республикой Корея. Мы всегда имели возможность вести диалог и с Республикой Корея, и с КНДР. Но сейчас нам известно, что Республика Корея приняла решение поставлять оружие и боеприпасы на Украину. Это будет разрушать наши отношения. А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы бы возобновили сотрудничество с КНДР по этому направлению? Вас бы это порадовало бы?» — сказал он.

Путин подчеркнул, что хотел бы, чтобы на это обратили внимание.