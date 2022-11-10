Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о зачистке Павловки в ДНР
- РИА Новости
«У нас соседи слева сегодня полностью зачистили ту самую злополучную Павловку, о которой все эти дни говорили. За что можно сказать слова огромной благодарности морпехам, бойцам ЧВК, всем, кто принимал непосредственное участие на этом участке линии соприкосновения», — сказал Алаудинов, слова которого приводит ТАСС.
Бойцы «Ахмата» продолжают наступление на своих участках, отметил он.
«У нас нет повода для печали», — заявил Алаудинов.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Павловка зачищена на 90%.