Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о зачистке Павловки в ДНР

Командир чеченского спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов сообщил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», что Павловка в ДНР зачищена.

«У нас соседи слева сегодня полностью зачистили ту самую злополучную Павловку, о которой все эти дни говорили. За что можно сказать слова огромной благодарности морпехам, бойцам ЧВК, всем, кто принимал непосредственное участие на этом участке линии соприкосновения», — сказал Алаудинов, слова которого приводит ТАСС.

Бойцы «Ахмата» продолжают наступление на своих участках, отметил он.

«У нас нет повода для печали», — заявил Алаудинов.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Павловка зачищена на 90%.