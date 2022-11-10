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Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о зачистке Павловки в ДНР

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Командир чеченского спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов сообщил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», что Павловка в ДНР зачищена.
Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о зачистке Павловки в ДНР
  • РИА Новости

«У нас соседи слева сегодня полностью зачистили ту самую злополучную Павловку, о которой все эти дни говорили. За что можно сказать слова огромной благодарности морпехам, бойцам ЧВК, всем, кто принимал непосредственное участие на этом участке линии соприкосновения», — сказал Алаудинов, слова которого приводит ТАСС.

Бойцы «Ахмата» продолжают наступление на своих участках, отметил он.

«У нас нет повода для печали», — заявил Алаудинов.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Павловка зачищена на 90%.

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