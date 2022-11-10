Пушилин заявил, что Павловка зачищена на 90%

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Павловка зачищена на 90% и практически освобождена. Об этом он сказал, выступая перед военнослужащими.

«Ещё одно сегодня достижение — освобождение населённого пункта Павловка. Практически уже на 90% зачищен, можно сказать, освобожден. И флаг уже водружен, это далось нам большой ценой», — сказал Пушилин. Его слова приводит ТАСС.

Пушилин поздравил военнослужащих с Днем сотрудника органов внутренних дел и наградил 37 бойцов медалью ДНР «За отвагу», а также знаками отличия «Георгиевский крест» республики второй и четвертой степени.

Командующий объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин ранее сообщил, что на Южнодонецком направлении завершается освобождение населённого пункта Павловка.