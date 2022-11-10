МИД Узбекистана потребовал от Украины не распространять фейки о «поставках для России»

МИД Узбекистана потребовал от Украины прекратить распространение недостоверных сведений о якобы поставках России продукции двойного назначения.

В узбекский МИД 10 ноября был вызван украинский посол Николай Дорошенко.

«До посла Украины доведена серьёзная озабоченность в связи с распространённым в средствах массовой информации необоснованным заявлением представителя Министерства обороны Украины о якобы поставках продукции двойного назначения в обход действующих санкционных ограничений», — говорится в сообщении министерства.

Во время встречи была подчёркнута недопустимость распространения украинской стороной недостоверных сведений в СМИ, касающихся Узбекистана.

«При этом МИД Узбекистана готов при поступлении официальных обращений украинской стороны изучить интересующие вопросы и представить объективную информацию», — сказано в пресс-релизе.

Как пишет ТАСС, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Узбекистан и Казахстан якобы продают России американские и японские гражданские компоненты, что помогает ей обходить санкции.